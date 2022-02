Quem saiu ontem do BBB 22: veja o perfil de Bruna Gonçalves, eliminada da semana

Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do BBB 22. A dançarina e influencer, que entrou como uma das mais fortes jogadoras, não conseguiu mostrar muito do seu potencial e personalidade, e acabou sendo eliminada com 76,18% dos votos. Apesar da fama de planta, os fãs demonstraram muito carinho pela ex-sister, que ganhou muito engajamento nas redes sociais e milhares de novos seguidores. Confira o perfil de Bruna Gonçalves:

Conhecida por ser esposa da cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves fez parte do grupo camarote do BBB 22. A sister, que tem 30 anos, é bailarina e influenciadora digital. Natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Brunna começou a dançar aos 15 anos e chegou a morar nos Estados Unidos para viver de sua arte.

Desde 2015, a ex-sister produz diversos conteúdos para as redes sociais, principalmente coisas relacionadas à beleza. Além disso tudo, ela também integra o corpo de balé da esposa, a cantora Ludmilla. A dançarina chegou a declarar que nunca imaginou que fosse se casar, mas desde que viu a esposa, soube que seria com ela.

Brunna até se declarou BBBmaníaca e afirmou que entraria no programa com “sangue nos olhos”, mas não conseguiu mostrar toda a sua personalidade. Carregando uma enorme expectativa de ser competitiva, como a própria ex-bbb chegou a garantir que seria, acabou não agradando o público, que optou por eliminá-la.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)