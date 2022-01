Brunna Gonçalves revela que não guarda os presentes dos fãs

Em uma conversa aleatória com as colegas de confinamento Naiara Azevedo e Maria, na madrugada desta quinta-feira (27), a influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves revelou que não costuma guardar os presentes que recebe dos fãs.

A esposa da cantora Ludmilla contou ainda que costuma ganhar todo tipo de lembrança. "Já recebi luminária, agenda, estojo… Tudo que vocês possam imaginar, e eu não guardo. Não guardo nada", disparou ela.

Antes de entrar no programa, Brunna ganhou "um cordãozinho" de um seguidor e resolveu ficar com o presente. Contudo, a produção do reality show não a deixou entrar com o acessório na casa do BBB 22.