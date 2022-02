Eliminação, estratégias e discussão: veja o que aconteceu no BBB ontem, terça-feira (22/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (22/02), um dia cheio de tensão após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira (21). O programa foi marcado por muitos desabafos e conversas, novas estratégias de jogo e eliminação da 5ª participante da casa.

Clima de tensão pós Jogo da Discórdia toma conta da madrugada dos confinados

Confinados conversando após o Jogo da Discórdia (Reprodução / Globo)

O Jogo da Discórdia de segunda-feira rendeu muita conversa durante a madrugada dos brothers de ambos os grupos. Arthur Aguiar foi um dos que mais reclamou dos colares recebidos, principalmente do de Laís, que no momento da justificativa afirmou que o ator não era homem o suficiente para colocar Jade Picon no paredão. A fala não repercutiu bem na casa e o ator disparou o que gostaria de ter falado na hora do ao vivo: "Eu não sabia que o que definia se eu era mais homem ou menos homem era eu botar ela no paredão ou não", disse ele, afirmando que o momento em que achar necessário botar a influenciadora no paredão, caso seja líder, ela bota. "No jogo da emoção, não sou moleque", finalizou.

Jessilane e Laís também aproveitaram a dinâmica para conversar no quarto, com a professor de biologia revelando que não se sentiu a vontade em votar na médica no domingo de formação de paredão. Ela apontou que a forma que os meninos do quarto Grunge a tratam, como se não tivesse opinião, é algo constante e que a incomoda. "No começo do jogo eu estava caladinha, não falava muita coisa. [Agora] Quando eu não aceito o que eles propõem, eu sou influenciável...", desabafou. Laís procurou saber quem colocou seu "nome na roda" para o paredão e Jessi comentou que Lina, Tiago e Nat haviam cogitado, mas que seu voto era no Paulo André.

Já em outro papo, agora com Douglas Silva, Jessilane explicou o motivo de não querer entrar no grupo do ator. Segundo ela, Paulo André e Pedro Scooby não eram uma prioridade e ela não achava justo se articular com essas pessoas. "Eu penso dessa forma. Eu prefiro me apegar nas pessoas que eu acredito que não vão votar em mim... ", revelou.

Jessilane reclama de brothers e teme ir para o paredão

Na manhã de terça-feira, Jessilane aproveitou o dia para pensar sobre estratégias de jogo e voltou a temer seu nome na berlinda novamente. Em uma conversa com sua aliada, Linn da Quebrada, a professora desabafou que seu nome não vai escapar da próxima dinâmica e cogitou um paredão com a cantora. "Se for nós duas, acho que é mais fácil da gente ficar, eu acredito. A gente pode se juntar. E as pessoas veem como a gente é amiga. Pode ser que isso ajude. Mas depende também de com quem a gente vá, né?", comentou. Ainda no papo, a professora reclamou do jeito da sua amiga Natália e pontuou que a design de unhas é influenciada pelos meninos da casa e não aceita quando falam isso. "E eu não falei nada, fiquei calada em relação a isso, em dizer também que eu sinto em relação a algumas atitudes que ela toma", comentou. O nome de Pedro Scooby também foi citado na conversa e a educadora desabafou sobre as falas do surfista, afirmando ficar triste com os dizeres, principalmente no Jogo da Discórdia, quando Pedro pontuou o fato da participante ser uma professora e formadora de opinião, mas que na casa estava sendo influenciada, seguindo opiniões alheias.

Pedro Scooby e Jessilane discutem dentro da casa

Pedro Scooby e Jessilane discutindo. (Reprodução / Globo)

Após se alfinetarem no Jogo da Discórdia, Pedro Scooby e Jessilane resolveram conversar no gramado da casa durante a tarde. A professora revelou para o surfista que não gostou da sua fala durante a dinâmica de segunda e o atleta tentou se justificar. "O que eu falei que achava você influenciável foi a partir do momento que você me respondeu falando que o Douglas Silva que é um cara que você tinha tido intimidade, que você tinha trocado, que você tinha tido conversas com ele, você falou que tinha que encontrar motivos nas pessoas para votar. Em vez de resolver...". A educadora rebateu apontando que nunca votou em DG e que o brother nunca foi sua opção e voto. “No Jogo da Discórdia que eu fui contra o DG, foi por conta de uma situação que ocorreu entre eu e ele, que um momento ele falou pra mim que não ia falar sobre jogo e duas semanas depois ele me ofereceu informações sobre o jogo do Tiago. E isso na minha cabeça não faz sentido”, detalhou.

A sister indagou o motivo de Pedro achá-la influenciável e o brother revelou que Jessilane não expõe sua opinião e suas decisões são baseadas na opinião de Linn da Quebrada. “Essa é a sua opinião sobre mim e está tudo bem", rebateu ela. A professora deu continuidade na discussão detalhando que, o fato de Douglas Silva ter lhe acolhido durante a primeira semana do jogo, não cria nenhuma responsabilidade moral sobre ela, mas parece que todos da casam acham que ela deve algo a ele. Ela pontuou ainda que se aliar a DG, a faz se aliar a pessoas que ela não tem interesse e que são suas opções de voto, que é o caso do Paulo André e do próprio surfista. A sister chegou a chorar durante a briga e pediu para que a dupla [Scooby e Paulo André] parem de usar o Douglas Silva para justificar qualquer dinâmica no Jogo da Discórdia.

Confinados distribuem bombas para os aliados no queridômetro

Parece que o clima entre os aliados do BBB não está muito bom. Na interação polêmica dos confinados, onde emojis podem ser enviados aos brothers durante o Raio X, amigos que "votam juntos" passaram a se enviar bombas. Veja como ficou:

Vinicius, que vive uma "bromance" com Elizer, enviou uma planta para o amigo. Larissa enviou vômito para Arthur Aguiar Jessilane enviou zangado para Paulo André e vômito para Pedro Scooby Douglas Silva enviou carinha de planta para Jessilane, vômito para Linn da Quebrada Paulo André enviou cobra para Linn da Quebrada Natália enviou bombas para Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

Arthur traça novas estratégias para colocar Jade Picon no paredão

Arthur Aguiar analisando o jogo. (Reprodução / Globo)

Arthur Aguiar já está pensando nos novos paredões do reality e passou a analisar as novas estrategias para o jogo. Observando o quadro com as caricaturas do brothers, o ator revelou que Jade Picon sempre o colocará no paredão para não se indispor com outra pessoa, apontando também que Laís, Larissa e Jade não podem pegar o líder de jeito nenhum. "Vai ter um momento que eu vou colocar a Jade, só que eu quero colocar a Jade num momento em que a casa esteja bem reduzida", analisou. Ele deu continuidade no pensamento cogitando um paredão entre a influenciadora, Vinicius ou Natália, acreditando existir uma possibilidade de Jade sair.

Brunna Gonçalves é eliminada com 76,18% dos votos

A noite de terça-feira começou com a tensão pré-eliminação do quinto participante do BBB. Em meio aos quadros cômicos para os telespectadores, Tadeu Schmidt encerrou a votação e anunciou quem seria o eliminado da semana, do paredão que era composto por Gustavo (indicação de Brunna que atendeu o Big Fone), Paulo André (voto do grupo do confessionário) e Brunna (indicação do líder Lucas). "O que será que você fez para ir embora? E se eu disser que foi aquilo que você não fez? Talvez, se você tivesse mais tempo, a gente sabe que você poderia ter feito mais. Mas o tempo acabou. Essa votação na internet deixou uma mensagem muito clara: o povo quer ver história. Quem sai hoje é você, Brunna", anunciou o apresentador.

A dançarina saiu do reality com 76,18% dos votos, Gustavo recebeu 22,24% e Paulo André 1,58%.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)