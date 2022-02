Bruna é a quinta eliminada com 76,18% dos votos, no BBB 22

A dançarina Brunna Gonçalves até que tentou segurar o paredão, desta terça-feira (22), mas foi a quinta eliminada no Big Brother Brasil, BBB 22, com 76,18% dos votos. A sister deixa o programa após enfrentar à berlinda com Gustavo, com 22,24% e Paulo André, 1,58%. Esse foi o primeiro paredão da participante, indicada pelo líder Lucas, no último domingo (20).

Antes de anunciar a decisão do público, Tadeu Schmidt, apresentador do reality, foi enfático. "Dois camarotes estão brigando pela permanência na casa, contra um pipoca (...) mas cada um escreve a tragetória a partir das conversas e vivências na casa. Não importa a história da pessoa fora do reality. É sobre se arriscar. 'O que você fez para ir embora ou melhor o que você não fez para ficar?'".

Tadeu também falou da repercussão nas redes sociais. Os internautas não economizaram nos memes e foram de #foraBrunna.

A sister chorou e recebeu o carinho dos confinados. Jade e Linn da Quebrada choraram bastante. "Não fiquem tristes", pede a dançarina.

