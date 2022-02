BBB 22: Ludmilla tem sorteado ingressos de seus shows pela permanência de Brunna no reality

A cantora Ludmilla têm se mostrado bastante engajada no apoio à esposa Brunna Gonçalves, que está no paredão do BBB 22 desta semana. A carioca está promovendo um mutirão de votação e até sorteou ingressos para o show do seu projeto de pagode, chamado Numanice 2.

VEJA MAIS

O alvo de Ludmilla é o brother Gustavo Marsengo, que entrou recentemente ao confinamento, por intermédio da Casa de Vidro. A cantora vem divulgando suas ações em apoio à Brunna em suas redes sociais,.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)