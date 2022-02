Brunna Gonçalves surge com cabelos naturais no BBB 22; veja como ficou

Brunna Gonçalves, que está no quinto Paredão do BBB 22 ao lado de Paulo André e de Gustavo, mudou radicalmente o visual hoje, segunda-feira (21). Na área externa da casa, ela contou com a ajuda de Linn da Quebrada e de Jessi para tirar as tranças afro que estava usando.

A dançarina surgiu na sala com o cabelos naturais e surpreendeu a muitos participantes. Eslovênia ficou entusiasmada com o resultado: "Ficou bonito".

Brunna Gonçalves tirou as tranças e apostou no visual natural (TV Globo)

Em seguida, as duas foram para o quarto Lollipop, onde outras sisters conferiram o visual. "Caraca, está maravilhosa", comenta Laís. "Amei", diz Larissa. "Vou lavar, vou lavar", avisa Brunna.

