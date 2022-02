'Jogo da Discórdia': formação de aliados, bate boca e tensão marcaram a atividade no BBB22

O Jogo da Discórdia, desta segunda-feira (21), esquentou dentro do Big Brother Brasil, BBB 22. Muito tem a ver com a formação do paredão da semana, entre Gustavo (consequência do Big Fone), Bruna (indicação do líder) e Paulo André (resultado de uma votação em grupo). A dinâmica desta semana foi realizada no gramado.

Os brothers e sisters foram colocados frente a frente para expor suas as desavenças ao vivo. O apresentador, Tadeu Schmidt, explicou como a atividade iria se desenvolver. Os participantes tinham que colocar colares, um para cada integrante. O de cor azul indicava ‘Meu maior aliado', enquanto o vermelho tinha por objetivo indicar o integrante que ‘Não ganha de jeito nenhum’.

O jogo começou com o líder Lucas. A maior aliada é a Eslovênia, enquanto para ele quem não ganha é o Tiago Abravanel.

Bruna puxou a Eslo para ser aliada no jogo e deu a plaquinha de não ganha para o Lucas, retribuindo o voto do paredão.

Eliezer deu a plaquinha azul para Vinícius, como principal aliado no jogo e a plaquinha vermelha para o Gustavo pelas intrigas na casa e indicação do paredão.

Vinny retribuiu o colar azul para o Eliezer e deu o vermelho para o Gustavo, pela forma como ele entrou na casa causando discórdia.

Eslovênia indicou Lucas como principal aliado, no momento, e deu a Gustavo o colar azul por expor a sister na semana passada;

Jade escolheu a odontóloga Lais como aliada e, pela primeira vez, evitou o Arthur na indicação negativa. A influenciadora deu o colar vermelho, de ‘não ganha de jeito nenhum’, para o Gustavo - por ele não definir ainda as estratégias de jogo.



Larissa também escolheu Eslo para dar o colar azul, de aliada, e barrou no Arthur dessa aproximação, por ser ‘falso’ e ‘interesseiro’. A sister alegou também que o ator poderia ter dado o mostro para outra pessoa, já que Larissa tinha uma semana dentro do reality.

Lais também retribuiu o colar de aproximação e aliança para a Jade e deu ao Arthur o colar vermelho, sendo o maior adversário. Os dois trocaram farpas e Lais alegou que o ator não era homem, principalmente por não assumir algumas atitudes na casa. “Você não tem coragem de peitar minha amiga, Jade, porque ela é foda lá fora’, disse a odontóloga. Arthur retribuiu: ‘Ela me botou duas vezes no paredão e eu voltei as duas vezes’.





O maior aliado escolhido por Arthur é o, pelo acolhimento, e deu o colar de 'Não ganha de jeito nenhum' àpor ela não se posicionar e por criar teorias contra ele.

Scooby deu a placa de maior aliado ao Paulo André e deu o colar para a Jessi por não concordar com a conduta da professora, dentro do jogo.





indicou opor ele ter dimunuído a distância da família. A outra placa, negativa, foi dada àpor descordar nesse momento do jogo dela.

O Gustavo deu a placa de aliado ao Douglas Silva por ele ter dividido a comida quando o brother saiu da casa de vidro e deu ao Vinícius a placa de coração partido por se esconder no ciclo de amizade.



Paulo André retribuiu o colar de aliado ao Pedro Scooby e deu à Jessi o colar vermelho, por se decepcionar com ela após a votação.



Jessi escolheu a Natália como aliada e deu o colar vermelho à Larissa, por conta da indicação ao paredão.



Abravanel escolheu Arthur como aliado no jogo e deu o colar de 'Não vai ganhar de jeito nenhum' ao Gustavo.



Natália se emocionou ao dar o colar de aliada, Jessi, por ela nunca a abandonar no jogo e deu para a Larissa o colar de coração partido, pela indicação de Jessi ao paredão, o que levou a quebra de expectiativa por ter outras opções de voto.



Linna indicou a Jessilene como principal aliada, por ser forte e dedicada, e entregou a placa 'Não ganha de jeito nenhum'

Linna, Bruna, Gustavo e Larissa não receberam placas de aliado. Gustavo foi quem mais recebeu melhadas 'Que não ganha de jeito nenhum'.