Pedro Scooby faz promessas perigosas após formação de paredão no BBB 22

Pedro Scooby não se sentiu nada confortável em ver o seu amigo ir para o paredão no Big Brother Brasil 22. Na madrugada desta segunda-feira, 21, o surfista se revoltou ao ver Paulo André ser escolhido por Linn da Quebrada, Tiago Abravanel, Jessilane e Natália.

Depois de esbravejar no quarto grunger, Scooby fez duas promessas, uma caso PA saia e outra se ele ficar após o quinto paredão do BBB.

"Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na cabeça da gente que agora estamos todo mundo unido. Unido é o caramba! Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí PA. De repente vai embora”, afirma Scooby em conversa com Arthur Aguiar.

"Que união é essa?", questiona o surfista que estava arrumando as suas coisas. Então, a ameaça veio: "Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas".

Algumas horas depois, já no gramado, conversando com Jade Picon, Scooby fez outra promessa. "Se o PA voltar, você vai parar de fumar até o final do programa?", questiona a influencer.

"Não! Fala 'para a vida'...", interrompe o atleta olímpico.

Mas Scooby completa: "Não vou nem voltar".