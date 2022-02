Ex-BBB Naiara Azevedo posa de topless e celebra: 'domingou!'

Depois que deixou o Big Brother Brasil 22, Naiara Azevedo parece se sentir mais livre. A cantora surpreendeu seus seguidores com registros ousados. Ela postou algumas imagens no seu perfil no Instagram, na tarde deste domingo de topless.

Atualmente ela está com 6,8 milhões de seguidores no Instagram. Desse total, 1 milhão foi conquistado após a estreia do programa.

A cantora deixou o reality na terceira semana e vem colhendo frutos da sua participação. Ela também tem mantido a interação com o público com temas relacionados ao programa. Além disso, Naiara está promovendo seu novo EP, com três faixas do projeto "Baseado em fatos reais".