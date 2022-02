BBB22: Maíra Cardi reage a processo de equipe de Laís

Mesmo fora da casa, Maíra Cardi se meteu em outra polêmica. A coach reagiu ao processo aberto contra ela pela equipe da médica Laís Caldas, do BBB22. Em publicação desta coluna no Instagram, que revelou o caso com exclusividade, a esposa de Arthur Aguiar reafirmou o que vem dizendo sobre a sister e complementou que a médica é falsa e provoca intriga o tempo todo.

“Desculpa a garota entra no maior reality do Brasil faz intriga e fofoca o tempo todo, fala mal de todo mundo, na frente de quem ela não gosta sorri e finge amizade e quem tá assistindo não pode opinar? Uai gente, então vai processar metade do Brasil, desculpa. Só para ela ter mais uma prova para o processo vou facilitar a vida dela mais uma vez ‘FALSA SIM’ quanto preciso pagar para continuar com minha opinião? Onde assino?”, indagou a influenciadora.

A equipe de Laís Caldas entrou na justiça com uma medida preparatória de ação de indenização de danos morais e queixa-crime contra a Maíra. Por meio de nota oficial enviada e publicada com exclusividade por esta coluna neste domingo (20/2), os advogados da sister acusam a esposa de Arthur de cometer crimes de calúnia, injúria e difamação.