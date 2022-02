Maldição do rosa: Veja os BBB's que usaram rosa no paredão e foram eliminados

Na noite de terça-feira (22/02), Brunna Gonçalves foi mais uma eliminada do BBB 22, em um paredão contra Gustavo e Paulo André, com 76,18% dos votos. Apesar da saída da dançarina causar reboliço nas redes sociais, o que chamou atenção mesmo dos internautas foi o fato da participante ser mais uma vítima da maldição do look rosa, que já atingiu vários ex-participantes que trajavam a tonalidade em seus paredões, gerando uma grande supestição na internet. Por isso, veja a lista de outros ex-BBB's que usaram o look rosa e foram eliminados do reality.

Bárbara Heck (BBB 22)

Bárbara Heck usava rosa no BBB 22 quando Tadeu Schmidt anunciou a eliminação da modelo com 86,02% dos votos.

Bárbara Heck no BBB 22.



Gil do Vigor (BBB 21)

Um dos favoritos da 21ª edição do programa, Gil do Vigor, também usava um look na tonalidade durante sua eliminação no paredão entre Camilla de Lucas e Juliette. Ele saiu do reality com 50,87% dos votos.

Gil do Vigor no BBB 21

Carla Diaz (BBB 21)

A atriz Carla Diaz também foi vítima da cor no BBB 21. A sister chegou a ser "eliminada" quando usava um look multicolorido no paredão falso, mas a eliminação oficial veio com o vestido rosa pink. Ela saiu com 44,96% dos votos.

Carla Diaz no BBB 21

Bianca Andrade (BBB 20)

Bianca Andrade saiu com 53,09% dos votos após enfrentar Prior e Flay no paredão. Na ocasião, ela usava um top rosa.

Bianca Andrade após sua eliminação do BBB 20

Marcella (BBB 20)

O BBB 20 também eliminou Marcella durante um paredão com Flay e Babu. Ela usava um vestido rosa com bolinhas quando saiu com 49,76% dos votos.

Marcella no BBB 20.

Flay (BBB 20)

Flay sempre foi devota da cor e possuía inúmeros itens rosa na sua mala do programa. Ela usava uma camiseta no tom quando foi eliminada com 63% dos votos.

Flayslane no BBB 20.

