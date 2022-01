Brunna conta que teve medo de assumir Ludmilla: 'Morria de medo do que iam achar'

Neste sábado (22), a dançarina Brunna Gonçalves contou no BBB 22 sobre o início do relacionamento com Ludmilla. Ela revelou para Maria, Jessilane e Bárbara que teve dificuldade de se assumir e as duas mantiveram o namoro escondido por dois anos devido á carreira da cantora. "A gente começou em 2017 e, 2019, a gente se assumiu".

"Ela tinha medo, assim como eu. Um belo dia, ela me disse que ia contar e falou para assessoria dela. Então, disseram: 'Mas, você vai conseguir sustentar essa mentira por muito tempo' e ela respondeu que não era mentira. Ninguém desconfiava", afirmou.

A influenciadora contou que se surpreendeu com o fato de que a equipe de Ludmilla não desconfiava, já que elas estavam sempre juntas. Brunna contou que, antes do anúncio oficial do relacionamento delas, Pedro Scooby já sabia. "Só nossos amigos próximos que sabiam. Teve um ano novo que o Pedro estava perto da nossa casa e ele viu. Ele já é amigo da Lud há um tempão", explicou.

A dançarina contou como se sentiu quando a relação com Ludmilla se tornou pública: "Quando saíram as notícias, eu quase morri do coração. Eu morria de medo do que o povo ia achar, mas, graças a Deus, foi muito positivo. Depois disso, minha vida mudou do dia pra noite".