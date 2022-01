Ludmilla fala em saudades de Brunna Gonçalves

Ludmilla usou as redes sociais para lamentar a saudade da esposa, Brunna Gonçalves, que está confinada na casa do Big Brother Brasil 22. O reality teve início na segunda-feira, 17. A cantora tem ido todos os dias gravar no Projac para o reality musical The Voice+. No mesmo conjunto de estúdios da Globo fica localizada a casa do BBB. Enquanto isso, a dançarina, em conversa com os demais participantes, disse ter orgulho de ser a esposa de Ludmilla: "Ela mudou a minha vida em todos os aspectos".

No Stories do Instagram, a funkeira postou declarações de saudade, imagens dela própria assistindo o BBB no pay-per-view até a madrugada, incluindo a torcida que fez ao ver a entrada dos integrantes do camarote.

"Agora tenho que me arrumar pra ir pro Projac de novo gravar o 'The Voice+'. Será que isso foi uma trama que o Boninho fez, cara? Porque eu tenho que ir para o Projac todo todo dia, ficar tão perto, e não poder fazer nada. Pra eu morrer de saudade dela?", perguntou a artista. "Olha, a vida da esposa de participante do BBB não é fácil", desabafou.

A cantora também postou vídeos com declarações de Brunna no BBB, como o momento em que ela responde se fica incomodada por ser conhecida como a mulher da Ludmilla: "Essa é a pergunta que mais fazem. Ela mudou a minha vida em muitos aspectos. Eu nunca iria ficar com raiva disso. Eu tenho orgulho de ser esposa da mulher da hora que ela é", respondeu a loira.

Em outro vídeo postado por Ludmilla, Brunna conta que ela e Ludmilla se despediram no início de janeiro, pois a dançarina optou por se isolar antes de entrar no reality a fim de se prevenir da Covid-19, enquanto Ludmilla iniciou uma série de shows. "Eu estou morrendo. Nunca ficamos tanto tempo separadas. A gente é muito grudada, demais. O tempo todo juntas. A gente se despediu no começo de janeiro, por causa dessa pandemia de covid, eu estava com muito medo e ela tinha show para fazer. Eu já tinha parado de fazer show faz tempo. Então, eu me isolei num quarto", contou.