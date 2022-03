Famosos marcam presença em show 'Numanice' de Ludmilla, no Rio de Janeiro; fotos

Muitos famosos marcaram presença na segunda edição do show "Numanice", de Ludmilla, realizado na noite do sábado, 5, no espaço Itanhaga no Rio de Janeiro. O evento teve ingressos esgotados, e uma área VIP para convidados famosos.

Entre os que maracaram presença na área VIP, estavam outros nomes da música como Vitão, Di Ferrero, e Gloria Groove. Também estavam por lá influenciadores como João Guilherme.

O evento marcou ainda o encontro entre Brunna Gonçalves e Corpinho, que ficou conhecida como a Bruna da Xepa por fazer vídeos de humor onde imitava a dançarina enquanto ela estava confinada na casa do BBB 22.

Veja as fotos: