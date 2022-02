Luísa Sonza e Ludmilla lançam o clipe 'Café da Manhã'; vídeo

Luísa Sonza e Ludmilla divulgaram o clipe pra lá de sensual de "Café da Manhã", música que compõe a última faixa do álbum "Doce 22" da cantora gaúcha. O vídeo foi inspirado no sucesso dos Beatles "Lucy In The Sky With Diamonds” com toques psicodélicos.

A produção é assinada pelo o diretor Fernando Moraes e também pela própria Luísa. A direção artística ficou a cargo de Flávio Verne.