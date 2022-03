João Guilherme, filho de Leonardo, desabafa sobre rótulos: “Vagabundo e maconheiro”

João Guilherme é badalado e marca presença nos melhores e maiores eventos do Brasil. O herdeiro mais novo do Leonardo não seguiu a carreira do pai e isso de certa forma gera alguns questionamentos: como é a relação do jovem com a família?

Para quem não sabe, o influenciador foi criado pela mãe, Naira Ávilla. Por esse motivo, ele disse que não convive muito com o pai e nem com a família paterna. Apesar de ter uma relação com ele, não existe muita intimidade.

Na infância, o distanciamento se deu muito também pela agenda de shows de Leonardo, que sempre foi muito cheia.

João Guilherme falou sobre ser chamado de “vagabundo” e “maconheiro” por alguns familiares: “Eu chego com as unhas pintadas e ele me chama de maconheiro e vagabundo”, relatou.

As revelações foram feitas para o podcast Venus.

Ele ainda falou sobre a sua ex, Jade Picon, que está no Big Brother Brasil 22. “Fiquei muito confuso quando soube que ela ia entrar [no reality]”, declarou.

“Durante nosso relacionamento inteiro eu falava para ela: ‘Jade, você tem que melhorar [seu jeito] quando a gente está com pessoas que não conhecemos, quando estamos em uma balada e não são só seus melhores amigos ali'. Ela fica quieta, na dela, não conversa muito com quem ela não conhece”, explicou.