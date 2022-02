"Ele beija bem", diz Luísa Sonsa sobre beijo de ex de Jade Picon

Luísa Sonza anda beijando muito por ai. A cantora resoLveu opinar sobre o beijo de João Guilherme. Porém, ninguém imaginava que eles tivessem ficado. A informação pegou o público de surpresa.

Na madrugada deste sábado, 12, o ex de Larissa Manoela e Jade Picon, esteve com alguns amigos no show de Luísa. Mítico, do Podpah, publicou um vídeo no seu perfil no Instagram com o elogio da cantora para o influenciador.

"Para de ser gostoso, todo mundo quer beijar esse cara", brincou Mítico. "Não é verdade isso, tomo vários tocos por aí", respondeu João Guilherme.

"Ele beija bem", disse Luísa.