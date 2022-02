Romário está namorando influenciadora digital 25 anos mais jovem

Aos 56 anos, o ex-jogador Romário apareceu namorando uma moça 25 anos mais jovem. Marcelle Ceolin é uma influenciadora digital gaúcha, de 31 anos.

Segundo informações do Extra, o romance já dura há alguns meses, mas só foi divulgado na última quinta-feira, 10, quando Romário fez o primeiro registro deles durante um jantar romântico com mais dois casais num restaurante da Lagoa, na Zona Sul do Rio.

VEJA MAIS

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)