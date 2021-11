Romário sofre penhora da Justiça para pagamento de indenização a ex-presidente da CBF

Romário teve R$ 23 mil penhorados à ordem da Justiça de São Paulo para o pagamento da indenização a Marco Polo Del Nero. O ex-jogador foi condenado por danos morais contra o ex-presidente da CBF, mas não depositou o montante dentro do prazo protocolado pelo órgão. A informação foi publicada pelo 'Uol'.

Tudo começou em 2017. Na época, Romário - ao vivo no 'Bem, Amigos', do SporTV - chamou Del Neto de "mau-caráter", "corrupto", "safado" e "ladrão". Segundo o portal, o cartola pondera que o senador versou sobre ele com o intuito de comprometer sua imagem e que não existe justificativa para "uma adjetivação tão pesada". Del Neto ainda afirma que as declarações de Romário foram motivadas por uma espécie de rancor do político ao ter o pedido de controlar a seleção feminina do país negado pela cúpula da CBF.

Em contrapartida, os advogados de Romário se escoram na imunidade parlamentar do senador, e que as aspas do ex-jogador foram embutidas em um contexto de CPI do futebol. A defesa também afirma que ele não teve a intenção de ofender a honra do ex-presidente da CBF.



- Nessa entrevista, o senador, como presidente da CPI, relatou quais foram os desfechos e conclusões que ocorreram na comissão e [explicou] por que não houve indiciamento de nenhum dos investigados - disse a defesa de Romário, em documento que o 'Uol' teve acesso.



Del Nero foi banido do futebol a mando da Fifa seis meses depois dos ataques de Romário. O cartola foi indiciado por corrupção.



A ordem de penhora foi dada pelo juiz Regis de Castilho Barbosa Filho, da 41ª Vara Cível de São Paulo. Romário chegou a recorrer da decisão, alegando que a quantia penhorada era referente à cota parlamentar e, por isso, não poderia ser bloqueada. O apelo, porém, foi negado, e o senador não pode mais recorrer.