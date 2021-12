Romário e Ronaldinho Gaúcho jogam futevôlei no Rio; veja fotos

Romário e Ronaldinho Gaúcho participaram do Team Águia Footvolley Cup, no Rio de Janeiro, no último domingo, 19. O torneio aconteceu na Barra da Tijuca.

Os fãs deliraram a presença de Romário, conhecido como um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e que foi campeão na Copa de 94 e, hoje, é senador pelo Rio de Janeiro, e também com o astro Ronaldinho Gaúcho, vencedor da Copa de 2002.