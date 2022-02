Diogo Nogueira aproveita noite em Icoaraci para se deliciar com comida regional

Diogo Nogueira está em Belém desde a noite desta quinta-feira (10). E a primeira parada do cantor foi a orla de Icoaraci, distrito da capital paraense, conhecido por ter vários restaurantes de comidas regionais. O sambista se deliciou com uma super chapa com várias proteínas que são a cara do Pará; veja:

O cantor está na capital paraense para fazer duas apresentações: Nesta sexta-feira (11), ele se apresenta no Baile do Hawaii, na Assembleia Paraense, e no domingo (13), no “Bloquinho”, na Casa Samba Belém

“Estou muito feliz em voltar a Belém, cidade que tenho o maior carinho. Vamos apresentar o show do meu projeto ‘Samba de Verão’, gravado numa balsa, na Baía de Guanabara, tendo as montanhas do Rio de Janeiro como cenário. Gravamos algumas músicas inéditas e contei com a participação de ídolos como Zeca Pagodinho, o Fundo de Quintal e meus amigos partideiros da nova geração do samba. Foi muito especial e gratificante pra mim. E no show que vamos apresentar teremos também os sucessos da minha carreira, que não podem nunca faltar”, antecipou Diogo Nogueira.