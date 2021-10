Diogo Nogueira lança música para Paolla Oliveira; Ouça

O cantor Diogo Nogueira lançou nesta sexta-feira, 22, a música “Flor de Caña”, que ele fez para sua namorada, a atriz Paolla Oliveira. A canção, uma mistura de samba com sambalanço, já está nas plataformas digitais.

Mumuzinho, amigo de Diogo e Paolla e responsável por apresentar o casal, escreve assim no texto de divulgação da música “Flor de Caña”: “A canção tem o poder de se multiplicar e ecoar por diversas histórias, ainda mais quando se fala de amor. É assim que vejo o trabalho do meu amigo Diogo Nogueira, que traz em sua canção a nobreza do afeto ao homenagear sua musa inspiradora, que é Paolla Oliveira", começa.

"Tenho orgulho de fazer parte dessa união tão linda, desde o dia que apresentei um ao outro, pessoas tão especiais na minha vida. Ver, hoje, a história do casal escrita em uma letra é motivo de muito orgulho pra mim e de aplausos da sociedade porque o mundo precisa sentir mais esse sentimento, que é o amor!”, completa.

No Instagram, o sambista fez um vídeo falando sobre a inspiração de escrever a composição para a atriz e namorada. “Uma das maiores atrizes desse país, que eu já admirava muito antes da gente se conhecer pessoalmente, de verdade. Ela tem uma essência, uma verdade, uma essência, uma pureza que me deixou tonto e isso é maravilhoso”, disse.