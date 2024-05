Rachel Boscatti faz desabafo em meio a rumores de crise com Jorge, que faz dupla com Mateus

Rachel Boscatti esposa do cantor Jorge, dupla de Mateus, fez um desabafo no seu perfil no Instagram. Neste domingo (05), ela usou a rede para explicar os rumores sobre uma possível crise no casamento.Os boatos surgiram após a influenciadora desativar as suas redes sociais por cerca de um mês.

Nos stories do Instagram, Rachel publicou alguns vídeos de Jorge cantando, destacando a data das imagens, que seria o próprio domingo. Em outro momento, ela desabafou e afirmou ser livre para fazer o que quiser.

“Foquem na música, no cantor (lindo, maravilhoso, por sinal). Aqui vocês só verão algumas fotos e vídeos, não a minha vida! Posso passar seis meses sem postar, postar três dias seguidores, desativar minha conta e voltar. Sou assim, livre”, escreveu ela.

Rachel e o cantor Jorge, da dupla com Mateus, estão casados há três anos e tiveram sua filha caçula no ano passado chamada Luísa. Eles ainda são pais de Sara, de 1 ano. O sertanejo também tem como herdeiro Davi, de seis, filho de outro relacionamento.

O casamento entre os dois ocorreu de forma secreta, já que Rachel era melhor amiga de Ina Freitas, ex-mulher de Jorge, inclusive foi madrinha de casamento deles. Rachel também foi casada com o irmão de Ina. As duas eram amigas de infância.