Boninho anuncia seletivas em Belém e Manaus para o BBB 25

Atualmente, no comando do "Big Brother Brasil", José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou no perfil dele no Instagram, neste domingo (05/05), que o BBB 25 fará seletivas presenciais em Belém e Manaus (AM). Segundo o diretor, a decisão foi tomada devido ao sucesso da paraense Alane e da amazonense Isabelle.

De acordo com o diretor de Gênero de Variedades na Rede Globo, as inscrições para a próxima temporada do programa global já estão abertas e acontecerão pela primeira vez em duplas. Os pares não podem ser aleatórios, e sim com pessoas conectadas por um laço, como melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos e até avós e netos.

"Será um cadastro com dois CPFs. Vão se inscrever?", motiva ele no perfil.

