Após o BBB 24, Matteus desembarca em Manaus para reencontrar Isabelle; vídeo

O vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, desembarcou em Manaus, no Amazonas, na madrugada desta sexta-feira (3) para um reencontro com a Isabelle Nogueira. O casal, que se formou durante o confinamento do reality, estava separado desde o fim do programa, mas manteve o relacionamento à distância.

Matteus foi recebido com entusiasmo por fãs no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a empolgação dos manauaras com a presença do ex-BBB. O gaúcho reside em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul.

Matteus e Isabelle conquistaram um grande fã clube no BBB. O casal foi apelidado de "Mabelle" e protagonizou um dos beijos mais marcantes da temporada, considerado pelos fãs como o mais bonito do reality. Os dois foram juntos para a final do programa.

Após o fim da temporada, cada um voltou para sua cidade, mas o romance não acabou. Os dois estão sempre sendo flagrados conversando por vídeo chamada. Recentemente, ao visitar uma comunidade indígena, Isabelle ligou para Matteus e mostrou todos os detalhes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)