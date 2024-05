Joelma convida ex-BBBs Isabelle e Alane para gravação de clipe inédito

A cantora Joelma convidou as ex-BBBs Isabelle Nogueira e Alane Dias para participar da gravação de um clipe inédito. Os detalhes completos sobre o vídeo não foram divulgados pela artista, mas os trabalhos devem ocorrer no mês de agosto.

Joelma, que é natural do Pará, fez um show em Manaus (AM) na última sexta-feira (03). O momento contou com a presença de Isabelle. Ela performou músicas famosas de Joelma, como Voando Pro Pará.

“Eu quero te convidar aqui, ao vivo. É que eu tenho um clipe para fazer em agosto e eu vou te convidar para gravar esse clipe comigo, você e a Alane. As duas representaram o norte lindamente e eu acho que vai ficar incrível esse clipe”, convidou Joelma durante o show.

A música será inédita, conforme afirmou a cantora. Isabelle e Alane participaram da edição de 2024 do Big Brother Brasil (BBB). As duas são da região Norte do país e alcançaram posição de destaque dentro do jogo.

No show, Isabelle estava acompanhada de Matteus Amaral, também ex-BBB. Em publicação nas redes sociais, ela comemorou a noite que teve durante o espetáculo de Joelma.

“A Cunhã aqui é admiradora raiz da Joelma!!! Que orgulho eu tenho da mulher, artista, aguerrida que ela é! E me alegra o tanto que ela leva o nosso Norte pro mundooo. Pois eu tenho muito orgulho de ser daqui, de ser Nortista”, disse.