Ex-BBB 24 Lucas Buda mostra que fila andou e surge com ‘segunda’ novo affair, segundo colunista

O ex-BBB 24 Lucas Buda está de nova affair! Após ser noticiado que o capoeirista estava se envolvendo amorosamente com a cantora Nina Capelly, de 27, prima de MC Binn, Lucas Henrique surgiu ao lado de outra eleita: a médica veterinária paulistana Mariana Xavier. As informações foram divulgadas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, neste domingo (05/05).

Segundo a jornalista, Buda e Mariana estiveram em um famoso bar na Mooca, tradicional bairro de São Paulo, na última semana. O casal não teria feito questão de esconder o romance para os presentes no estabelecimento.

Os pombinhos teriam se conhecido no Instagram, quando a médica veterinária respondeu um Story do ex-BBB 24, que correspondeu o investimento. Fábia revelou que o affair entre Lucas e Mariana é recente, e que eles teriam se encontrado poucas vezes devido à agenda do capoeirista após o BBB 24.