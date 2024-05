Ex-BBB Alane Dias comemora retorno às aulas de teatro no Rio de Janeiro

Correndo atrás do sonho de se profissionalizar na área de atuação, a ex-BBB Alane Dias comunicou aos seus seguidores das redes sociais que voltará a cursar teatro, dessa vez no Rio de Janeiro. Ela se matriculou na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), onde se formaram diversas atrizes conhecidas, entre elas Patricia Pillar, Flavia Alessandra, Ana Beatriz Nogueira e Camila Morgado, além da também paraense Dira Paes.

"Com o coração pulsando de emoção, quero compartilhar um momento especial com vocês. Dei um passo gigante em direção ao meu sonho. Recomeçando minhas aulas de teatro e artes cênicas, mas agora aqui no Rio de Janeiro, a cidade que tem sido minha nova casa", escreveu Alane.

"Deixar o conforto de casa e pessoas que amamos nunca é fácil, mas quando seguimos nosso propósito, cada sacrifício faz sentido. Que venham os desafios e as conquistas, porque estou pronta para viver essa trajetória. ❤️ eu to MUITO feliz", acrescentou a paraense.