Alane Dias sonha em ser vilã na TV: 'Quero ser a nova Grazi'

A paraense Alane Dias que foi a quarta colocada no BBB 24, foi para o reality show da Globo determinada a usar a visibilidade do programa para um sonho antigo: viver da carreira de atriz e ganhar um papel em uma novela.

Ao deixar o program, ela já assinou com a mesma equipe de profissionais que cuida de nomes como Anitta, Juliette e Thiaguinho, se mudou para o Rio de Janeiro, e se prepara para retomar os estudos de teatro.

Em bate papo com Lucas Pasin, da coluna Splash, do UOL, a paraense mostra brilho nos olhos ao ouvir que já é chamada em manchetes de "nova Grazi Massafera", que também iniciou no Big Brother Brasil.

"Obviamente quero ser a nova Grazi. É inegável que ela é uma das minhas grandes inspirações no programa. Tanto ela, quanto a Juliette. A Juliette levou muito a cultura dela para o BBB, e esse também era o meu objetivo", disse Alane Dias.

Com sonhos, novos rótulos e inspirações, a ex-BBB se preocupa também com cobranças e críticas: "Com essas comparações surge uma autocobrança enorme. Eu me cobro muito. Quero atender as minhas expectativas e as das pessoas. Mas sei que serei capaz, porque estou lutando muito para tudo isso".

Alane desconversa quando é questionada se já fez testes na Globo, conforme burburinhos que circularam nos bastidores. No entanto, ela conta que o seu "papel dos sonhos" em uma novela, e ele está bem longe da "mocinha" que mostrou ser no BBB.

"Quando eu fizer uma vilã, poderei mostrar meu lado de espinhos e de fúria. Sempre tive uma vontade enorme de viver uma vilã bem carrasca. As pessoas me veem ainda muito pelo meu lado meigo e doce, mas, quando se trata de atuação, eu gosto de surpreender. Quero distanciar a Alane do personagem, e viver uma vilã seria incrível", explica.

Alane conta que está se adaptando ao "mundo real" e que está cuidando de sua saúde mental.

"Entrei no BBB para ganhar. Sou muito competitiva. Mas é inegável que eu via o programa como uma escada para a realização do meu sonho, que é a minha carreira de atriz. Além de ganhar, eu queria falar muito sobre Belém e construir a minha carreira a partir daquele momento, do momento que entrei no programa. Por isso sempre me preocupei muito com o que pensavam aqui fora", disse.

A mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro também foi uma das novidades pós reality: "O Rio me proporciona estar perto dos meus maiores interesses, que é fazer novela. Meu maior interesse hoje é a televisão. Gosto muito do teatro e sempre estive muito no palco, me fascina. Mas agora quero experimentar o audiovisual. Quero descobrir esse novo mundo".

Sobre as críticas e haters, Alane explica como funciona: "Sou uma pessoa muito reativa. As pessoas viram isso no programa. Agora nesse pós-BBB, tenho que me controlar para não ser reativa com os haters".

"Às vezes a minha vontade é pegar o celular e responder. 'Não sou isso, é mentira'. Mas estou aprendendo a entender que preciso ficar mais na minha", finaliza Alane Dias.