Aline Dias fala sobre o orgulho de ser mãe da ex-BBB Alane: 'Admiração recíproca'

Algumas horas depois de Alane Dias ser eliminada do BBB 24, na madrugada do dia 15 de abril, a mãe Aline Dias já esperava por lá em um hotel no Rio de Janeiro. A cena do encontro, gravada pela equipe da ex-BBB, ganhou o Brasil e emocionou muitas pessoas. Alguns dias depois, a chegada delas em Belém também foi outro momento emocionante. Aline desembarcou antes de Alane no aeroporto e encontrou o local abarrotado de gente que ama a filha. A reação dela foi de euforia e alegria.

Esses são alguns dos momentos de Aline Dias que ganhou a mídia e são as provas de que a felicidade de um filho é desfrutada plenamente por uma mãe. Ela curtiu e se orgulha da trajetória da filha e de tudo que ela construiu, mas para além, Aline anda de mãos dadas com Alane, zelando e cuidando da filha.

“A admiração que a Alane tem por mim é muito recíproca. A gente sempre teve uma ligação muito forte, minha mãe e a Alane. Eu dividia muito esses momentos com a minha mãe, principalmente no Dia das Mães, mas infelizmente minha mãe já não está mais entre nós fisicamente. A gente sempre tem esse sentimento de que a mamãe está o tempo todo do nosso lado, emanando energia positiva. Digo que depois que minha mãe se foi, parece que ela resolve as coisas lá do céu mais fácil do que ela resolvia aqui na terra. Então assim é uma admiração que vem de vó para neta. Eu admirava muito minha mãe, continuo admirando mesmo ela não estando aqui, a Alane também e assim é uma ligação, é um trio de ligação assim muito forte, uma admiração mútua”, disse Aline.

Aline Dias comemora Dia das Mães ao lado da filha Alane Dias. (Wagner Santana / O Liberal)

A relação afetiva dessas três mulheres, como citou a bailarina, transcende ao tempo. Uma das heranças passadas por gerações é o concurso Rainha das Rainhas, tão sonhado pela mãe de Aline e concretizado por ela e por Alane.

“O Rainha das Rainhas sempre fez parte da nossa vida, assim como toda a nossa história com relação a minha mãe. Ela era apaixonada pelo concurso, eu participei do concurso em 1993, depois eu passei a ser coreógrafa do concurso, com muito orgulho e quando chegou o momento a Alane foi umas escolhidas para ser candidata. Ali foi um momento muito mágico, muito importante da nossa vida no Rainhas, onde houve uma dedicação 24h em todos os sentidos. Isso é muito legal porque a Alane, como eu falei, ela acompanhava todas as minhas trajetórias de coreografia de todas as minhas Rainhas. Eu digo que a preparação da Alane teve 10 anos. E a gente tinha esse trunfo na manga que era a perna, o ‘Passo da Rainha’, que eu sempre dizia desde criança que quando ela foi Rainha, ela ia fazer esse passo e deu muito certo. Essa importância desse título para a nossa família, era a realização de um sonho que vinha desde a minha mãe”, relembra.

A ex-BBB foi ganhadora do "Rainha das Rainhas" em 2018, pelo Grêmio Literário Português, na ocasião ela tinha apenas 18 anos e foi coreografada pela mãe. Alane faz balé desde os 2 anos, e ainda criança, ela acompanhava Aline nos bastidores do concurso e quando ocorriam ensaios das coreografias das candidatas.

Desde 2023, Aline e Alane vivem longe uma da outra. A jovem deixou Belém para viver em São Paulo, mas agora recentemente se mudou para o Rio de Janeiro. Mesmo sem a presença física, a conexão e cumplicidade entre as duas fortifica cada vez mais a relação. Depois veio o BBB 24, onde Aline pode acompanhar de perto a rotina da filha dentro do programa.

Cumplicidade é privilégio da relação de Alane e Aline Dias (Wagner Santana / O Liberal)

“Todas as vezes que houve esses momentos de ela ter que se ausentar, de ficar longe, de morar distante, não foi muito fácil não, mas a gente sempre tentava suprir através de mensagens, eu também tentava ir uma vez ao mês, e assim eu vou continuar fazendo. Eu sempre senti muita saudade, mas, por exemplo, no Big Brother eu matava essa saudade diariamente. Não é a mesma coisa, porque eu precisava abraçar, sentir o cheiro, precisava estar perto dela, mas de certa forma eu sabia, e sempre soube, que esse era o grande sonho dela, e eu sempre incentivei para que ela chegasse aonde quisesse chegar. Eu sabia que essa saudade ia ser passageira, que logo nós íamos estar juntas”, explica a coreógrafa.

Agora no Dia das Mães, as duas estão juntinhas comemorando a data. Antes disso, no dia 10 de maio, Aline completou mais um ano de vida e também esteve ao lado de Alane.

“Meu sentimento em ser mãe da Alane, posso afirmar, que é absolutamente único! A Alane é a filha que eu sempre sonhei, em todos os sentidos, ela é amorosa, carinhosa, dedicada... não tenho nem como explicar o que a Alane significa para mim. Principalmente nesse dia que é um dia muito importante. A Alane é simplesmente tudo!”, finaliza.