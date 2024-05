MC Maneirinho tem voo interditado ao chegar a Belém por suspeita de bomba: 'não pode sair do avião'

O avião em que o MC Maneirinho estava, assim que aterrissou no Aeroporto Internacional de Belém, neste sábado (18), para se apresentar no Amazon Music Festival, precisou ser interditado. O motivo: a suspeita de uma bomba no voo AF603 da Air France, que estava na capital paraense, com decolagem prevista para às 09h50, com destino a Caiena, capital da Guiana Francesa. Toda a situação foi causada por objetos eletrônicos não declarados. De acordo com a Polícia Federal, os produtos eram vedados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O artista, que estava numa das janelas do avião, filmou a aeronave da Air France, onde teria acontecido todo o episódio, e publicou nos stories de sua conta no Instagram. “Tropinha, ‘chegamo’ em Belém. Simplesmente o avião tá interditado, porque tem um alerta de bomba no Air France. (...) Tá geral aguardando, não pode sair do avião. Mas já já liberam, porque hoje Belém vai parar”, comenta, se referindo ao Amazon Music Festival.

Depois de descer da aeronave, Maneirinho registrou a movimentação policial no aeroporto. “O bagulho azedou, hein”, diz. “E a bomba ali tá controlada? Tá suave?”, questiona o rapper a um funcionário. Depois, ainda no aeroporto, ele foi recepcionado por fãs.

Além de Maneirinho, o Amazon Music Festival terá a apresentação de Poze do Rodo, Tz da Coronel e Chefin neste sábado (18). Na sexta (17), foi a vez de Cabelinho, Major Rd, Oruam e Kayblack. Com milhões de plays nas plataformas de streaming, eles somam dezenas de hits nas playlists mais escutadas dos aplicativos de músicas.

O motivo do susto de bomba

A PF foi acionada após a equipe de raio-x da Air France suspeitar do conteúdo de uma mala de porão. Um cigarro eletrônico, que contém bateria de lithium, estava muito próximo de um sabonete e cabos de carregador de celular. A combinação de emulsão estável e emulsão instável, vista pelo raio x, pode indicar componentes de dispositivos explosivos. Além disso, havia uma pilha palito e, dentro de um sapato, outros eletrônicos.

Por precaução, foi isolado todo o entorno da área restrita operacional onde estava a bagagem. Com participação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, ela foi levada a dois quilômetros de distância e aberta, conforme o protocolo. Ao se confirmar que não se tratava de qualquer artefato explosivo, o voo, marcado para decolar às 9h50, foi liberado e partiu por volta de meio-dia.

O dono da mala não embarcou, para ser ouvido a respeito dos eletrônicos, que não são declarados e devem ser apreendidos. A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, informou que as devidas providências foram realizadas e, após a conclusão da ocorrência, as operações no Aeroporto Internacional de Belém foram retomadas normalmente.