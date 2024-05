Suspeita de bomba em voo assusta passageiros no Aeroporto Internacional de Belém

Objetos eletrônicos não declarados causaram momentos de tensão no voo AF603 da Air France, na manhã deste sábado (18), no Aeroporto Internacional de Belém. O medo era de que esses itens fossem uma bomba, suspeita descartada pelas autoridades. A aeronave tinha como destino Caiena, capital da Guiana Francesa. A decolagem, prevista às 09h50, ocorreu às 12h05. Mesmo assim, a Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, foram acionados para o caso. De acordo com a PF, os produtos responsáveis pelo transtorno eram vedados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A PF foi acionada após a equipe de raio-x da Air France suspeitar do conteúdo de uma mala de porão. Um cigarro eletrônico, que contém bateria de lithium, estava muito próximo de um sabonete e cabos de carregador de celular. A combinação de emulsão estável e emulsão instável, vista pelo raio x, pode indicar componentes de dispositivos explosivos. Além disso, havia uma pilha palito e, dentro de um sapato, outros eletrônicos.

Por precaução, foi isolado todo o entorno da área restrita operacional onde estava a bagagem. Com participação do Bope, ela foi levada a dois quilômetros de distância e aberta, conforme o protocolo. Ao se confirmar que não se tratava de qualquer artefato explosivo, o voo, marcado para decolar às 9h50, foi liberado e partiu por volta de meio-dia.

O dono da mala não embarcou, para ser ouvido a respeito dos eletrônicos, que não são declarados e devem ser apreendidos. A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, informou que as devidas providências foram realizadas e, após a conclusão da ocorrência, as operações no Aeroporto Internacional de Belém foram retomadas normalmente.