Ludmilla esgota ingressos para Nunanice em São Paulo em 33 minutos

Ludmilla abriu a venda dos ingressos para o projeto de pagode "Numanice" em três cidades do Brasil, nesta quinta (27) e, em São Paulo, as entradas esgotaram em 33 minutos. O show será no CE Tiête, no dia 3 de junho. A capacidade do local é para 40 mil pessoas. O projeto rendeu um Grammy Latino à Ludmilla.

Os ingressos em São Paulo custavam entre R$ 247 no front stage solidário e R$ 580 na área open bar. Além de São Paulo, também já estão sendo disponibilizados ingressos para os shows de Porto Alegre e Salvador. Lud canta na capital do Rio Grande do Sul no dia 11 de junho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), e na da Bahia em 22 de julho, no Wet Eventos.

O show do projeto "Numanice", além de cantar músicas autorais como "Não é por maldade", "Maldivas", "Cheiro bom do seu cabelo" e "Meu desapego", também traz no repertório outros sucessos do pagode, inclusive baiano.