Fafá de Belém será homenageada por escola de samba de São Paulo em 2024

Fafá de Belém será a grande homenageada da Império de Casa Verde em 2024. A agremiação fez um evento neste sábado, 08, para anunciar a notícia.

Em comunicado nas redes sociais, a agremiação disse que o enredo 'levará a narrativa e exaltará a cantora através de aspectos de sua vida e carreira que se relacionam misticamente com a amazonidade das tradições, festejos culturais e religiosos dos povos originários e ribeirinhos'.

O enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Barboza e tem pesquisa do enredista Tiago Freitas.

"Eu não prometo o que eu não faço, eu não defendo o que não acredito. Estaremos todos juntos e vamos botar pra quebrar na avenida", disse ao lado da família na oficialização da homenagem.

"Eu sou uma menina que nasceu há 66 anos à beira de um igarapé. Eu acredito que essa menina é alimentada diariamente pelos afagos do povo mais simples deste país. Nunca fui uma cantora de elite. Eu sou uma cantora popular. E é com esse popular que eu quero entrar na avenida com a ajuda de vocês", afirmou Fafá.

A cantora estava acompanhada de alguns familiares, incluindo as netas Laura e Júlia.

“Cantar Fafá na avenida é um projeto muito especial que estava em meus planos desde 2019, e agora, em conversa com o Presidente Alexandre Furtado, o momento chegou. Nosso enredo exaltará Fafá de Belém em caminhos ritualísticos consagrados em sua trajetória artística na relação com a região norte. Será uma festiva celcultural que enaltece cores, sentimentos, emoções e rituais da floresta amazônica”, contou o carnavalesco Leandro Barboza.

O artista comentou também que “Fafá de Belém, no desfile da Império, mostrará a força encantada da mulher ribeirinha, que carrega o dom do canto, cuja missão é cultuar os aspectos místicos, sagrados e misteriosos da mata”.

O convite da agremiação para Fafá de Belém, ocorreu no início do mês de maio, quando o carnavalesco e o enredista da Escola estiveram com a cantora para apresentação do projeto narrativo e visual do enredo. Bastante emocionada, a paraense aceitou o convite e disse que ser enredo de uma escola de samba era um sonho: “Eu moro em São Paulo por mais de 45 anos, desfilar aqui será uma honra e ser enredo então, é a realização de um sonho da minha vida. Que a gente ganhe, nós vamos arrebentar e tremer todo o sambódromo”.

O presidente Alexandre Furtado disse que “a comunidade da Império de Casa Verde pode esperar um grande samba com sons e elementos amazônicos na bateria. Também faremos um excelente trabalho plástico nas alegorias e fantasias no estilo que nossa homenageada merece. Vai ser um marco na história da nossa Escola de Samba ”.

Nas redes sociais, Fafá de Belém se mostrou empolgada e grata pela homenagem. "Estou profundamente emocionada! Vai ser, com certeza, uma das maiores emoções da minha vida. Obrigada, @imperiodecasaverde 💙 Vumboooora, Tigre Guerreiro!!!", escreveu.

Em outra postagem, ela compartilhou o vídeo que foi mostrado no evento, com texto narrado pela sua filha Mari Belém. "Ainda estou sem palavras que possam traduzir justa e fielmente o tamanho da emoção que senti ontem. Mas quero compartilhar com vocês o momento do anúncio do enredo 2024 da @imperiodecasaverde. Um lindo vídeo, com um texto potente narrado pela minha @maribelem. Eu tenho tanto ainda a falar sobre tudo, mas por ora, quero render toda a minha gratidão à nação imperiana, ao @carnavalescoleandrobarboza, ao presidente Alexandre Furtado e a cada um que fará parte dessa história. Vai ser lindoooo! Vumboooora, meu tigre guerreiro! ❤️💙🐯", disse.