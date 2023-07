Fafá de Belém proíbe neta de dançar funk e opina sobre ritmo: 'termos são chulos'

Fafá de Belém disse que proibiu a sua neta de cantar e dançar músicas do gênero funk. A menina conhece algumas músicas através de algumas trends do TikTok, com isso, ela começou a fazer algumas dancinhas com os conteúdos disseminados na rede social.

Porém, a cantora não viu isso com bons olhos e disse termer que a garota possa ser alvo de ataques maldosos e até de pedófilos. Em entrevista ao Venus Podcast, Fafá revelou o verdadeiro motivo pelo qual não permite que a filha de Mariana Belém publique nas redes sociais vídeos em que aparece dançando.

"Um dia desses a minha neta estava dançando lá em casa, e eu falei: 'não, isso não é legal. Você tem sete anos Laura. Você não sabe que sinais está mandando com seu corpo'", pontuou.

"Ela falou: 'por que vovó?'. E eu falei: 'porque sim, tem gente muito ruim no mundo e às vezes você nem sabe, mas está mandando um sinal, algum maluco é capaz de captar da forma errada, e você vai sofrer muito, minha filha'", declarou a cantora.

Fafá ainda falou sobre as letras disponíveis nesse tipo de ritmo: "É muito delicado [apresentar] algumas coisas machistas no funk para nossas crianças. Nossas meninas achando que empoderamento é estar à disposição do macho", opinou.

"Isso [as músicas] está a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria, da mulher como objeto. Me incomodam muito algumas coisas que eu ouço por acaso, que vejo na minha rede", acrescentou ela.

A artista é consciente de que sua opinião pode ser vista como polêmica por algumas pessoas: "Os termos são chulos para falar a uma criança novinha. O que é isso? A criança é inocente, não sabe o poder que o corpo dela tem".