Substituída em 2013, Valesca Popozuda retorna à Sapucaí como Rainha da Bateria da Porto da Pedra

A cantora Valesca Popozuda está de volta à escola de samba Porto da Pedra, agora como musa. Em 2013, ela perdeu o título de rainha de bateria da agremiação e na época declarou que jamais pagaria para manter o cargo. No entanto, em 2024, Valesca desfilará novamente na Marquês de Sapucaí representando a agremiação.

De acordo com informações obtidas pela coluna Splash, do portal UOL, a equipe da funkeira esteve na quadra da escola, localizada em São Gonçalo, para acertar os detalhes de sua participação como musa. Atualmente, Tati Minerato ocupa o posto de rainha de bateria da Porto da Pedra.

VEJA MAIS

A assessoria de Valesca confirmou que estão em negociação quanto ao cargo, mas fontes da coluna afirmam que a cantora já acertou seu retorno.

Quando foi destituída do posto de rainha de bateria, Valesca Popozuda manifestou seu descontentamento em uma entrevista ao jornal Extra, expressando sua mágoa com a agremiação. Ela alegou ter reorganizado sua agenda para cumprir seus compromissos com a Porto da Pedra.

Além de ter sido rainha de bateria da escola por três anos, Valesca também já ocupou o cargo de musa do Salgueiro. Contudo, nos últimos anos, optou por não desfilar na Sapucaí para realizar shows durante o período do Carnaval.

Apesar de estar afastada dos desfiles, Valesca investiu em suas apresentações de Carnaval ao longo dos anos, lançando o projeto "Carnavalesca" com shows especiais durante a folia. Em 2019, lançou o EP "Carnavalesca - De Volta Pra Gaiola", com músicas no ritmo de marchinha.