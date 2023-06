Valesca Popozuda revela pedido sobre sexo com 'boy': 'Nem me conquistou e já quer brincar com meu'

A cantora Valesca Popozuda contou em entrevista ao podcast “Posso Mandar Áudio?”, com a humorista Dani Calabresa, que já teve um “boy” que na primeira vez que iriam transar pediu para fazer sexo anal. Ele queria a “liberação” do bumbum da Popozuda, mas a cantora recusou a proposta e disse que o “presente” era conquistado com o tempo.

“Mal chegou e já quer sentar na janela! Nem me conquistou e já quer brincar com meu presentinho!”, comentou Valesca, rindo da situação. A cantora também declarou que não estava preparada para o encontro, mas conseguiu se depilar com uma lâmina às pressas.