Valesca Popozuda passa por procedimento estético e resultado choca fãs

A funkeira Valesca Popozuda surpreendeu seus fãs ao exibir um novo rosto durante o Prêmio da Música Brasileira, realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na última terça-feira (31). A cantora compartilhou uma série de fotos em seu perfil no Instagram, usando um deslumbrante traje preto da grife Mugler, que realçava suas curvas, além de um close do seu rosto.

Os seguidores não deixaram de comentar sobre a transformação facial da artista. Um deles questionou: "O que aconteceu?". No entanto, choveram comentários positivos em relação ao novo visual da cantora, que tem 44 anos de idade. Até mesmo a ex-BBB Thelma Assis demonstrou apoio, deixando vários corações na postagem de Valesca.

VEJA MAIS

Além de parecer ter rugas menos rugas evidentes, com a harmonização facial, a diva também exibiu lábios mais volumosos, sugerindo um possível procedimento de preenchimento labial.