Rancho puxa primeiro arrastão de Carnaval neste primeiro dia do ano

A escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná do bairro do Jurunas realiza um arrastão cultural neste primeiro dia do ano com a participação dos cantores, bateria, porta-estandarte, mestre-sala e porta-bandeira, além de lançar para a comunidade o enredo 2024.

VEJA MAIS

O enredo é “Isso é que é amor! Onde o Rancho for, eu vou! 90 anos de paixão sem ponto final”. O samba volta no tempo para resgatar essa história: é uma reedição do samba-enredo de 1987, de Dio, Magé e Valdemir. O intérprete oficial é Bruno Ribas.

Vale lembrar que o Rancho é a primeira escola de samba do Pará e a quarta mais antiga do Brasil.

O arrastão nesta segunda-feira (01) se concentra ás 15h no Portal da Amazônia, saída ás 16h, segue pela Mundurucus até a sede da escola que fica na Tv. Honório José dos Santos, 758, no bairro do Jurunas. Seguido de festa na escola, com entrada franca.

Na ocasião, haverá também a apresentação dos protótipos das fantasias da escola para carnaval 2024; lançamento do enredo e apresentação do intérprete oficial, mestre-sala, Linekee, da porta-bandeira Cíntia Luna e do porta-estandarte, Leandrinho, Baianas, passistas e bateria furacão.