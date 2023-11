Escolas de Samba Associadas (ESA) realiza o 1º Grito de Carnaval em Belém

Belém começa a viver os primeiros gritos de Carnaval. No próximo sábado (18), a Escola de Sambas Associadas - ESA, instituição que gere o carnaval de Belém, realizará pela primeira vez o Sorteio da Ordem de Desfiles das Escolas de Samba de Belém, a festa será na quadra da atual campeã do carnaval, o Bole - Bole, situado na Travessa Pedreirinha, no bairro do Guamá, a partir das 19h. A atividade contará com apresentações do grupo de samba de raiz “Família Travassos” e Espetáculo Velhos Carnavais “Batuque Cabano”.

O presidente da ESA Fernando “Guga” Gomes ressalta a importância da entidade assumir o papel de gestora do concurso oficial das escolas de samba, realizado pela Prefeitura Municipal de Belém. “É a primeira vez que o sorteio da ordem de desfiles será feito como um grande evento, com a presença das comunidades e das torcidas. Isso mostra o fortalecimento e união das escolas de samba de Belém, mostra a coesão com a gestão da ESA e uma forma de assegurar junto a prefeitura municipal a realização do concurso oficial do carnaval de Belém”, destacou.

Guga ressaltou ainda que para 2024 diálogos de alinhamento para realização do concurso já estão em grandes avanços, dentre eles a mudança do calendário carnavalesco na capital. “Já iniciamos uma série de negociações com FUMBEL, que é quem realiza o concurso, e dessas negociações tivemos êxito primário na mudança do calendário, de tal forma que retardamos a realização do concurso para março e teremos garantia de um público massivo na Aldeia Cabana, haja vista que não temos mais os interiores e outras localidades do país para disputar público”, afirmou o presidente.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO CARNAVAL DE BELÉM

27/02 - TERÇA - ENSAIO TÉCNICO

28/02 - QUARTA - ENSAIO TÉCNICO

29/02 - QUINTA - ENSAIO TÉCNICO

01/03 - SEXTA - 1°DIA DE DESFILES DO GRUPO ESPECIAL (5 ESCOLAS).

02/03 - SÁBADO - 2° DIA DE DESFILES DO GRUPO ESPECIAL (6 ESCOLAS).

03/03 - DOMINGO - APURAÇÃO.

Serviço: Sorteio da ordem de desfiles das escolas de samba

Horário: 19h

Local: Quadra da Escola de Samba Bole - Bole. Passagem Pedreirinha, 153. Bairro do Guamá.

Atrações: Samba de Raiz “Família Travassos”, Espetáculo Velhos Carnavais “Batuque Cabano” e o sorteio das escolas de samba.