Paolla Oliveira encanta web ao sambar na companhia de um garotinho cheio de gingado

A atriz Paolla Oliveira tomou conta da web de várias formas após o ensaio da Escola de Samba Grande Rio, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (19). Nas redes sociais, o look com a barriga de fora e detalhes com transparência da musa chamou atenção, mas, além disso, Paolla surpreendeu ao encontrar um ‘mini querido’ no evento, cheio de gingado e sambando como ela.

VEJA MAIS

À frente da bateria da escola pelo 6° consecutivo, a musa do Grande Rio chamou o pequeno sambista para dançar com ela durante o ensaio. A dupla encantou a todos; confira!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)