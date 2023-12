Paolla Oliveira aposta em look ousado para ensaio da Grande Rio e encanta seguidores

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu a web ao mostrar o look exuberante vestido no ensaio da Grande Rio na última terça-feira (19). Com a barriga de fora e detalhes com transparência, a musa da escola de samba carioca mostrou todo o samba no pé e aproveitou para convidar os fãs para o esquenta do Carnaval.

À frente da bateria da escola por seis anos, Paolla foi eleita como a rainha que mais brilhou no último carnaval. No Instagram, a musa publicou um vídeo mostrando toda a sua beleza e produção para mais um ensaio.

Com um vestido semelhante a uma rede de pesca, a famosa deixou o bumbum à mostra e caprichou na aplicação de pedras que lembram as escamas de uma sereia. "Hoje, 'como água morro abaixo', ninguém me segura. Samba comigo até a última gota?", escreveu a artista antes de ir para a quadra da agremiação de Duque de Caxias.

Diversos seguidores ficaram impactados com a produção e fizeram questão de deixar seus comentários exaltando a beleza da musa do carnaval. "Mulher real, como a maioria das brasileiras", disse um. "Como alguém tem coragem de falar desse corpo? A mulher é perfeita!", elogiou outro.

(Juliana Maia, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)