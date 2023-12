'Sou apaixonado e ao mesmo tempo amo', declara-se Diogo Nogueira a Paolla Oliveira ao vivo

Diogo Nogueira está completamente apaixonado por Paolla Oliveira. Durante o Encontro com Patrícia Poeta na última sexta-feira (15), o sambista falou sobre o novo álbum "Sagrado". Diogo falou da união de dois sentimentos por Paolla: o amor e a paixão.

"Foi um encontro incrível. Eu sou um cara que sou apaixonado e ao mesmo tempo amo ela. A gente consegue brincar com esses dois universos. Porque ou o cara é só apaixonado ou só ama. Eu faço as duas coisas", afirmou. "É como se fosse o encontro do coração", complementou.

Paolla também se declarou para o namorado. Diogo reforçou a conexão e a sintonia existente no relacionamento dos dois. "(É assim) desde o início. Foi um encontro com uma intensidade muito forte, com uma energia que parece que tem um aura envolta na gente. Então só queria agradecer ao povo lá de cima, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa humilde, com caráter, generosa, amiga, parceira", elogiou o sambista.