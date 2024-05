Saiba quem é a influenciadora Bárbara Contreras, apontada como affair de Davi

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi flagrado acompanhado da influenciadora digital Bárbara Contreras, de 22 anos, em um restaurante de luxo em Salvador, na noite da última terça-feira (30/04). E essa não é a primeira vez que o "suposto" casal são vistos juntos. Na internet, há registros de Davi e a influencer aproveitando uma casa no litoral norte da Bahia. Na ocasião, Bárbara chegou a se manifestar nas redes sociais afirmando que o encontro ocorreu por acaso, já que os dois estariam hospedados no mesmo condomínio. Saiba quem é a nova affair de Davi:





Em sua biografia no Instagram, Bárbara diz que é Recife, Pernambuco, e possui mais de 660 mil seguidores na rede social. A influencer parece gostar de praia e piscina, compartilhando vários cliques curtindo o verão. Ela também mostra a vida com os amigos e compartilha dicas de como cuidar de cabelos cacheados. Contreras também possui uma irmã gêmea.