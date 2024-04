Davi, vencedor do BBB, tem Instagram invadido por hacker

Nesta segunda-feira (29/4), o Instagram de Davi Brito, o vencedor do Big Brother Brasil 24, foi alvo de um ataque de hackers. O invasor tem usado a conta do ex-brother para divulgar investimentos falsos através dos stories. O perfil oficial de Davi conta com mais de 10 milhões de seguidores.

Além do campeão do BBB 24, a irmã dele, Raquel Brito, também teve seu perfil invadido pelo hacker no mesmo dia.