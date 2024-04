Após confirmar fim do relacionamento, Davi apaga todas as fotos com Mani das redes sociais

O ex-BBB, Davi Brito confirmou o fim de seu relacionamento com Mani Reggo. Durante uma participação no programa Altas Horas, que será exibido em 04 de maio, o vencedor do Big Brother Brasil 24 revelou que foi a ex-companheira quem decidiu terminar o namoro.

Davi apaga fotos com Mani após confirmar o término (Reprodução/Redes sociais)

Durante a gravação do programa na última terça-feira (23), Davi expressou sua dificuldade em lidar com as mudanças após sair do reality show.

“Quando saí do Big Brother, precisava de um tempo para processar tudo. Infelizmente, não senti esse respeito por parte da minha família e até mesmo da minha ex-namorada, que terminou comigo sem considerar meu estado emocional”, compartilhou o ex-motorista de aplicativo.

Após a divulgação do vídeo, Davi Brito removeu todas as fotos ao lado de Mani Reggo de sua conta no Instagram. Enquanto isso, Mani manteve em seu perfil todas as publicações em apoio ao ex-namorado.

Veja o momento: