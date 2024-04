Davi perde cerca de 300 mil seguidores após término com Mani

Após anunciar o fim de seu relacionamento com Mani, Davi está enfrentando uma queda no número de seguidores em seu perfil no Instagram. A controvérsia em torno do fim do casal, logo após Davi ganhar o BBB 24 e se tornar milionário, gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos questionando a decisão do baiano de encerrar seu casamento.

Neste sábado (20), Davi viu seu perfil no Instagram perder cerca de 300 mil seguidores, em meio à viralização da polêmica sobre o término.

As declarações de Davi contrastaram com as de sua ex-mulher ao longo da semana. Enquanto ele chegou a afirmar, durante participação em um programa, que estavam "se conhecendo", ela se identificava como sua esposa nas redes sociais. O término deixou muitos seguidores frustrados.

Em sua manifestação nas redes sociais, Mani criticou Davi após a separação: "Em respeito a todos que me acompanham, peço compreensão pelo meu silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento foi necessário para evitar reações impulsivas ou julgamentos enquanto eu ainda estava processando as informações."

"Estranho viver no século XXI, ter sido mãe aos 16 anos, enfrentado e ainda enfrentando diversas dificuldades, e descobrir a mudança no status do meu relacionamento através de entrevistas. Ouvi que ainda estamos nos conhecendo não pelos comentários na internet, mas por declarações em rede nacional de alguém com quem convivi tempo o suficiente para termos uma relação de cumplicidade. De repente, me vejo transformada em um produto, onde alguém decide em qual prateleira devo ficar", desabafou.

E concluiu: "Sou Mani, a mulher que vocês conheceram, que secou minhas lágrimas nos momentos difíceis, que me aplaudiu, que me ajudou a crescer e me redescobrir. A verdade está não só nas palavras, mas nos gestos. Gratidão."