Davi e Mani Reggo estão separados? Advogado nega versão de jornalista sobre fim da relação

O campeão do BBB 24, Davi Brito, e Mani Reggo, não estão mais juntos. O ex-casal teria decidido dar um fim no relacionamento após uma longa conversa em um hotel no Rio de Janeiro. As informações foram divulgados pelo jornalista Luiz Bacci, nesta sexta-feira (19).

De acordo com Bacci, o baiano e Mani teriam chegado a um acordo para pôr fim a união estável que mantinham. Davi, inclusive, teria contrato um advogado para cuidar das divisões de bens, que envolve a premiação que ele conseguiu dentro do reality show. A premiação que Brito conseguiu soma mais de R$ 3 milhões.

O jornalista também informou que Davi e Mani teriam pressa para assinar a separação, já que o baiano não quer, a partir de agora, precisa dividir o lucro com a cozinheira.

Advogado desmente jornalista

A revelação sobre a suposta separação do vencedor do BBB 24 e Mani dividiu opiniões na internet. No entanto, há controversas na história. O jornalista Gabriel Perline usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (19), para informar que entrou em contato com os advogados de Davi e, que os mesmos negaram a informação de Bacci sobre o término.

“No entanto, o posicionamento oficial é que Davi e Mani seguem juntos”, revelou Perline.