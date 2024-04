Davi do BBB24 passa a cobrar por conteúdo exclusivo nas redes sociais

O campeão do BBB 24 Davi causou polêmica e dividiu opiniões nas redes sociais ao decidir criar a assinatura de conteúdos exclusivos no Instagram. O perfil do baiano terá conteúdos abertos e outros que só poderão ser vistos pelos assinantes.

Davi atingiu mais de 10 milhões de seguidores após o fim do BBB 24. O ex-brother divulgou nos stories que cobrará R$ 2,90 por mês para os conteúdos exclusivos sobre sua vida.

"Assine agora para ver conteúdo exclusivo. Recentemente, davioficialll compartilhou um story exclusivo para assinantes", dizia a postagem. "Assinatura de davioficialll. R$2,90 por mês. Cancele quando quiser. Publicou um story exclusivo hoje", anunciou.

A atitude do queridinho do público não agradou uma parte do público. "Ganhou o prêmio e ainda quer dinheiro dos fãs? Eita como é ganancioso", reclamou uma internauta. "Decepcionada, não precisa disso", completou a terceira.