Sem o primeiro encontro após fim de BBB 24, Mani e Davi ficam em hotel diferentes, diz colunista

Davi Brito venceu o BBB 24, mas engana-se quem pensa que o baiano conseguiu ter paz fora do programa. As polêmicas envolvendo a vida amorosa do novo milionário estão a todo vapor. Além de ter dado a entender em entrevistas que seu relacionamento com Mani Reggo não era tão sério quanto os dois aparentavam, também surgiram boatos de que a cozinheira e, então, companheira de Davi teria sido excluída de uma reunião familiar e ficou em um hotel diferente do dele e da família após a final do reality. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, Mani estaria devastada com o tratamento que tem recebido de Davi e da família do marido - como ela descreve o rapaz. O vencedor do BBB 24, por sua vez, não confirmou o desentendimento com a amada.

Em uma entrevista ao GShow, o ex-brother disse que não se encontrou com Mani porque “ela está fugindo”. “Ainda não (encontrei), ela tá fugindo… Tudo com calma é mais gostoso”, comentou.